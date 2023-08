Jacobs | «C’è voluto tempo per capire che avevo una lesione al nervo sciatico | mi bloccava la schiena»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 agosto 2023) Nella sede della Puma lo chiamano Mistery Man. Si tratta di Marcell, il campione olimpico ed europeo dei 100 metri sta uscendo da un periodo estremamente buio. Nell’ultimo anno, ha gareggiato una sola volta, a Parigi. Poi il recupero da un pesante infortunio. Adesso è a Budapest per i Mondiali, dove domani sera correrà la batteria dei 100 metri ma il suo ritorno in pista è un’incognita. Repubblica lo ha intervistato: «Non vengo per partecipare. Certo non sarà facile, anzi diciamo pure che sarà complicato, ma questo Mondiale lo voglio portare a casa. Per tutto maggio non ho potuto allenarmi, è stata una bella botta, fisica, ma soprattutto mentale. Molto frustrante. A Parigi ero incerto,dolori e tensioni, non ci ho dato tanto peso e ho peggiorato la situazione. Questo mi ha fattoche dovevo fermarmi. Non riuscivamo ...