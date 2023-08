Una partita che sembrava non finire più quella di semifinale tra la 2.3 laziale Fabiola Marino, numero 1 del seeding nelITF under 18 ospitato dal Country Club, e la sorpresa irpina e bonitese Ylenia Zocco, non accreditata, da classe 2008 e 2.4 di attuale classifica italiana, come testa di serie ai blocchi di ...Quarti interessanti quelli andati in scena ieri al Country Clubnell'Internazionale under 18 ITFmaschile e femminile, torneo che ha rinnovato la lunga e vincente tradizione organizzativa del circolo di Viale degli Angeli. Tra i promossi alle semifinali ...L'International Country Club 2023, rassegna ITF under 18 maschile e femminile di categoria, sta entrando sempre più nel vivo con i due tabelloni principali che oggi hanno visto scendere ...è ...

J30 Cuneo, Pecorini punta al titolo maschile SuperTennis

