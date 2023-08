Italiani scappano dal ristorante in Albania | Meloni fa saldare il conto all' Ambasciata | «Noi rispettiamo le regole e saldiamo i nostri debiti»

Albania, quattro turistidal ristorante senza pagare il conto di 20 euro a testa. Ma a provvedere al pagamento ci pensa Giorgia Meloni In questa estate di tormentoni, oltre agli scontrini pazzi , sta ...1 - EDI RAMA: 'GIORGIA È UN'AMICA: CONCRETA, ALTRO CHE FASCISTA' Estratto dell'articolo di Letizia Tortello per 'La Stampa' turistisenza pagare il conto in albania 4 […] 'Sui ...... dice subito: "C'è stato un aumento esponenziale soprattutto delle famiglie cheda altri Paesi e che sono in attesa di asilo, ma non mancano gli. E cresce il numero di minori ...

Col boom di turisti italiani in Albania arrivano anche i furbastri: scappano dal ristorante senza pagare - Il video Open

Ha fatto molto discutere in Albania la notizia dei quattro turisti italiani scappati da un ristorante di Berat senza pagare il conto. Le immagini della "fuga" sono diventate virali ...Un gruppo di turisti italiani scappa da un ristorante di Berat senza pagare il conto. La notizia diventa di dominio pubblico e ne parla perfino il ...