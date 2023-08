Italiani scappano dal ristorante in Albania | Meloni fa pagare il conto all' Ambasciata | «Noi rispettiamo le regole e saldiamo i nostri debiti»

"Sui media albanesi e su TikTok non si parlava d'altro che di un gruppo discappati da un ristorante a Berat senza pagare. Il proprietario ha minimizzato. Quando l'ho raccontato a Giorgia, ...... diventata quest'anno meta prediletta da molti vacanzieri, soprattutto grazie ai prezzi vantaggiosi e competitivi della penisola balcanica. Il video dei quattro turisti chesenza ...Durante l'incontro è uscita fuori la notizia che alcunisi erano reso protagonisti di un mancato pagamento in un ristorante. "Tutti ridevano. Lei ha fatto il muso e ha ordinato all'...

Albania, turisti italiani fuggono dal ristorante senza pagare il conto Corriere TV

ROMA. "Su indicazione del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat ..."Ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano", si sottolinea in una nota diffusa dall'Ambasciata a Tirana. Il conto non pagato da quattro turisti italiani era stato raccontato da Edi Ram ...