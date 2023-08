Italiani non pagano il ristorante in Albania | Meloni fa saldare il conto all' Ambasciata | «Noi rispettiamo le regole»

... 'su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciatopagato da un gruppo di turistipresso un ristorante della città di Berat'. '...L'immagine stilizzata del Padrino , con una rosa rossa nel taschino e la sua colonna sonora sono un brand mondiale eper nulla fu trovato un magnete sul frigorifero del boss Matteo Messina Denaro ...In queste ore, infatti, è diventato virale sui social, esolo, un video in cui si vedono quattro turistimangiare in un locale albanese, scappando poi via alla velocità della luce senza ...

“Gli italiani non fanno più figli perché i nonni vanno sempre più tardi in pensione”. Lo dice Bankitalia QUOTIDIANO NAZIONALE

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla ... Abbiamo fatto delle ottime amichevoli nonostante qualche risultato non bello ma in questo momento conta la ...Ha fatto molto discutere in Albania la notizia dei quattro turisti italiani scappati da un ristorante di Berat senza pagare il conto. Le immagini della "fuga" sono diventate virali ...