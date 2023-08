Italiani non pagano il conto in Albania | Meloni fa saldare l' Ambasciata

(Di venerdì 18 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Su indicazione del presidente del Consiglio, Giorgia, abbiamo provveduto aillasciato non pagato da un gruppo di turistipresso un ristorante della città di Berat”, in. Lo rende noto l'italiana a Tirana.“Glirispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano”, sottolinea l'. – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).

...nuova Fidanzata Gli indizi parlano chiaro Estate movimentata per i Vip, assediati dai fan che documentato con foto e video ogni loro spostamento, e soprattutto i loro nuovi flirt. Irama...Inoltresarà più semplicemente la 'Settimana dei Cattolici', ma dei 'Cattolici in Italia', 'in segno di apertura e di riconoscimento della presenza nel nostro Paese e nelle nostre ...Ruffiniè soltanto un grande artista, ma molto spesso ha dedicato ampie fasi della sua carriera ... sarà in scena con il personaggio più amato dagli: il simpatico domestico filippino '...

“Gli italiani non fanno più figli perché i nonni vanno sempre più tardi in pensione”. Lo dice Bankitalia QUOTIDIANO NAZIONALE

ROMA (ITALPRESS) – “Su indicazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della ...Era diventato virale il video di quattro turisti in fuga dal locale a Berat: "Noi rispettiamo le regole", dice una nota della sede diplomatica ...