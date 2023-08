Italiani in Albania via dal ristorante senza pagare | Meloni ordina all’Ambasciata di saldare il conto

(Di venerdì 18 agosto 2023) E’ andata proprio come ha raccontato Edi Rama in un passaggio della sua intervista di oggi a La Stampa, e cosi’ quelin undi una pittoresca cittadina albanese rimasto daperche’ gli avventori,, avevano scelto di scappare invece di mettere mano alla carta di credito, ora e’ stato saldato. Ditaliana a Tirana. Su precisa indicazione di Giorgia. Prequel: racconta il premier albanese, in una delle interviste in cui parla del recentissimo e breve soggiorno dinel Paese delle Aquile, che “c’e’ un altro episodio in cui ho pensato ‘e’ un gigante'” e spiega che si tratta di quando ha detto al presidente del Consiglio italiano dell’episodio del gruppo difuggiti da un ...

leggi anche Turismo, Premier: "da noi come migranti nel 1991" FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Lifestyle Vacanze al mare low cost in, le 10 spiagge più ...È il curioso epilogo di un caso di cui insi parla da giorni: un gruppo di turistiha lasciato un ristorante di Berat, in, senza saldare il conto. La fuga " ripresa in un ...Lo rende noto l'ambasciata d'Italia a Tirana in un comunicato, dopo l'episodio avvenuto negli stessi giorni in cui la premier si trovava in vacanza in. "Gli- è la conclusione della ...

Col boom di turisti italiani in Albania arrivano anche i furbastri: scappano dal ristorante senza pagare - Il video Open

Luce, acqua, gas, e poi adesione europea e stabilizzazione dei Balcani. La grande accoglienza e l'elogio da parte di Edi Rama, che ha bisogno del pieno ...Lo fa sapere l’ambasciata italiana a Tirana, dopo quanto successo nei giorni scorsi alcuni connazionali in vacanza in Albania mentre si trovava nel Paese anche la premier. “Gli italiani rispettano le ...