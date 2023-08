Italiani in Albania | scappano dal ristorante senza pagare Giorgia Meloni fa saldare l’ambasciata

(Di venerdì 18 agosto 2023) Edi Rama, ospitalissimo padrone di casa, l'ha raccontata con un sorriso, quasi fosse una barzelletta, la vicenda dei giovaniscappati daldella città albanese di Beratil conto. Ma lei,, è rimasta colpita: ferita da quella storia cialtrona. Ha fatto la faccia seria e, rivolta a Fabrizio Bucci, ambasciatore a Tirana, ha ordinato di provvedere immediatamente a risarcire il ristoratore. E anche a far sapere, attraverso un comunicato, che l'Italia non vuol perdere la faccia: nemmeno di fronte a una fattura, presumibilmente di pochi euro

... durante il soggiorno della premier in. Venuta a conoscenza dei fatti, in un'estate che hai visto un aumento storico diche hanno optato per trascorrere le loro vacanze nei dintorni ...La vicenda è arrivata sui mediasoltanto ieri, ma inè diventato un caso nazionale. "Non si parla d'altro, anche su TikTok", ammette il Abbonati per leggere anche Leggi i commenti

Albania, quattro italiani non pagano conto al ristorante. Meloni fa saldare all’ambasciata Sky Tg24

Edi Rama, ospitalissimo padrone di casa, l’ha raccontata con un sorriso, quasi fosse una barzelletta, la vicenda dei giovani italiani scappati dal ristorante della città albanese di Berat ...Alcuni di turisti italiani non pagano il conto al ristorante in Albania e interviene Giorgia Meloni che fa saldare il debito in ambasciata ...