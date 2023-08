Italia-Svizzera 3-0 | Mazzanti | “In certi momenti siamo stati troppo conservativi | bisogna trovare ritmo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) Davide, ct dell’femminile di volley, ha commentato il successo per 3-0 contro lanel match della fase a gironi degli Europei 2023: “A tratti mi sono divertito, mentre in altri frangenti un po’ meno. Alle ragazze ho fatto notare che in, tanto che a fine secondo set le ho spinte ad osare di più. Inoltre dobbiamo essere più spavaldi ma anche precisi in determinate situazioni: in difesa, ad esempio, abbiamo fatto qualcosa in meno di quello che pos“.ha poi proseguito: “Ora, ed è per questo che a volte rompo le scatole: quando andiamo sotto ...