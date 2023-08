Italia | Spalletti nuovo CT | adesso è UFFICIALE

(Di venerdì 18 agosto 2023) Se prima sembrava essere una trattiva intrigata e complessa,tutto è cambiato perchéè ilCT dell’. Infatti, l’addio di mister Mancini ha lasciato un vuoto che sembra essere incolmabile, ma che potrebbe essere riempito, almeno in parte, dal profilo dell’ex tecnico del Napoli. Il campione in carica darebbe una grande scossa L'articolo proviene da Il Difforme.

...alla guida dell'con una percentuale di vittoria del 61% (37 vinte, 15 pareggiate, 9 sconfitte) e il trionfo all'Europeo 2020 che porteremo tutti nel cuore Al suo posto, dunque,, solo ..., che ha firmato un contratto fino al Mondiale del 2026, assumerà l' incarico l'1 settembre, in viste delle 2 gare di qualificazione agli Europei che l'giocherà in Macedonia (9 ......perso Luciano, trovando in Rudy Garcia la nuova guida - sono la principale antagonista: un bis firmato Osimhen - Kvaratskhelia è a quota 4 contro 1 , mentre la Juventus campione d'...

Ufficiale Spalletti è il nuovo Ct dell'Italia: tutti i dettagli del contratto Corriere dello Sport

Si sta risolvendo la questione per portare Spalletti nuovo commissario tecnico dell’Italia. Accordo raggiunto per permettere all’ex allenatore dell’Inter di guidare la Nazionale, come annuncia Sky ...Luciano Spalletti èil nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La Figc e l'allenatore originario di Certaldo hanno raggiunto l'accordo con l'ex Napoli che ha firmato un contratto che lo ...