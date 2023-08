Italia Femminile – Donadoni in pole position per il ruolo di allenatore

L'eliminazione dell'fa discutere . Mondiali donne, si avvicina il giorno della finale . Mondiale, le parole di Gianni Infantino. Nonostante l'eliminazione durante la fase a ...E' tutto pronto per il ritorno in campo delle azzurre di volley stasera alle 21:00, al Palasport di Monza, in diretta su Rai 2, l'affronta la Svizzera, ripescata dopo l'esclusione della Russia, nella sfida valida per la terza giornata della Pool B. Le Azzurre nella sfida d'esordio della fase a gironi, nella splendida ...Il BPER Banca AIBVCTour torna in Abruzzo per l'ennesimo appuntamento di questa stagione, ... REMIX Nel tabellone(a 16 coppie) se ne vedranno delle belle con tanti rimescolamenti, ...

Donadoni può diventare nuovo CT dell'Italia femminile ItaSportPress

che rivelano che solo poco più di un’impresa su 10 in Italia è a guida femminile. Come fare quindi a ridurre il gender gap in azienda Lo spiega Maria Laura Albini, partner Arad digital, imprenditrice ...L'Italia batte la Romania per 3-0 (25-19, 25-19, 25-15) a Verona nell'esordio agli Europei di volley femminile. Le azzurre del ct Davide Mazzanti, davanti a 9000 spettatori, dominano l'incontro valido ...