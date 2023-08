Italia | è ufficiale | accordo trovato per Spalletti Il comunicato

...toscano assumerà l'incarico a partire dall'1 settembre 2023 e la presentazionesi ... Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l'nei prossimi ...A breve è previsto l'annunciodella Figc. Chiellini: "Spalletti è perfetto per ripartire, dopo Wembley c'è crollato il mondo"...toscano assumerà l'incarico a partire dall'1 settembre 2023 e la presentazionesi ... Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l'nei prossimi ...

Spalletti nuovo ct dell'Italia, è ufficiale: c'è l'accordo con la Figc Tuttosport

La scelta è stata fatta in maniera definitiva. Il nuovo commissario tecnico dell'Italia è Luciano Spalletti. Ora è ufficiale. La comunicazione arriva direttamente dalla Federazione che ha emesso sul ...L'accordo definitivo tra l'allenatore toscano e il presidente della Federcalcio, Gravina, e' stato appena raggiunto. A breve e' previsto l'annuncio ufficiale della Figc. (ANSA).