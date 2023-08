Italia e Spalletti sempre più vicini | i dettagli del contratto

Gravina freme , i silenzi e le attese, solo la logica cautela e la prudenza separano l'dall'annuncio , per cui forse bisognerà aspettare 48 o 72 ore, se non dovesse concretizzarsi oggi, come certe indiscrezioni raccontano. In via Allegri dicono di no, potrebbe ancora ...Le prime pagine - Calciomercato.itL'apertura della Gazzetta dello Sport: 'L'di'. Luciano nuovo Ct, domani l'annuncio. De Zerbi esclusivo: 'Io, l'amico Pep e il mio calcio'. Prima ...Sono le ore decisive per lo sbarco disul pianeta azzurro, quello dell': 24, al massimo 48 ore, poi la panchina della Nazionale sarà del tecnico scudettato. Mentre ci sono da regolare ...

La nuova Italia di Spalletti: da Casale a Zaniolo, tutti i nomi Corriere dello Sport

Luciano Spalletti ha accettato l’incarico di allenatore della Nazionale italiana. La Figc annuncerà la sua decisione ufficialmente nei prossimi giorni. Dopo un periodo di incertezza, dovuto ...Ormai sembrano esserci pochi dubbi: Luciano Spalletti sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. L'ex allenatore di Roma, Inter e Napoli siederà sulla panchina lasciata vacante da ...