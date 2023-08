Irpinia Mood Food Festival | tornano le stelle della ristorazione italiana

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 agosto 2023) Tempo di lettura: 6 minutiDal 31 agosto al 3 settembre 2023, il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico, ospiterà il meglioproduzione eno-gastronomica irpina e alcuni dei migliori chefCampania, in un evento imperdibile. Quattro giorni di festa in cui verranno celebrate le eccellenze irpine e nazionali in quello che dal 2015 viene definito l’evento gastronomico più importanteprovincia avellinese. Un’investitura che è espressione di un programma che vede ogni anno alternarsi celebrità del panorama culinario campano e nazionale puntando su qualità, territorio e sostenibilità., infatti, più che un evento, è un piano di sviluppo del territorioprovincia avellinese, come tiene ad evidenziare la ...