Inzaghi “Sogniamo la seconda stella. Pavard E’ un obiettivo”

(Di venerdì 18 agosto 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Sarà emozionante tornare in campo, sarà la prima volta che rivedremo i nostri tifosi dopo Istanbul. Non vediamo l'ora di cominciare e di farlo nel modo giusto”.Così Simone, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza di Palladino, in programma domani alle 20.45 a San Siro. “I ragazzi hanno lavorato molto bene, nonostante i viaggi lunghi e complicati – ha aggiunto-. Sappiamo che abbiamo delle responsabilità. Il mercato è complicato per quasi tutte le squadre. E' in atto un grandissimo cambiamento e sono arrivati dei giocatori giovani e altri più esperti che devono guidarli. Quello che saremo lo dirà il campo, io ho visto un grande impegno da parte di tutto il gruppo”. I nerazzurri, dopo l'eccezionale cammino fatto lo scorso anno, vogliono continuare il loro percorso di crescita: ...