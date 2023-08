Inzaghi | «Pavard? Sapete che manca un difensore! Inter | obiettivo vincere»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 18 agosto 2023) Prima conferenza stampa di vigilia per, in vista di-Monza che apre la Serie A 2023-2024. L’allenatore COMPLETA. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonealla vigilia di-Monza. Chetroveranno i tifosi? Sicuramente domani sarà emozionante, anche perché è la prima volta che rivedremo i nostri tifosi dopo Istanbul, dove sono stati chiaramente meravigliosi. Noi non vediamo l’ora di cominciare, speriamo di farlo nel modo giusto perché se lo meritano. Come è andata la preparazione? I ragazzi hanno fatto bene, nonostante abbiamo avuto dei viaggi lunghi. La squadra si è allenata nel migliore dei modi, anche noi come staff non vediamo l’ora di iniziare. Sappiamo che come staff abbiamo delle responsabilità, ci sono tre partite prima della sosta ...