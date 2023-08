Inzaghi | «Lukaku? L’avrei rivoluto | ma lui ha scelto diversamente»

(Di venerdì 18 agosto 2023) La conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter Simonealla vigilia della partita contro il Monza. Ritorno nerazzurro «Domani sarà una partita emozionante. La prima volta che rivedremo i nostri tifosi dopo la finale di Champions: sono stati meravigliosi. Vogliamo cominciare bene». Preparazione e lavoro «I ragazzi hanno lavorato molto bene nonostante abbiamo avuto dei viaggi complicati: ci siamo allenati nel migliore dei modi. Sappiamo che abbiamo delle responsabilità». Obiettivi e calciomercato «Il nostro è un mercato complicato, come per tutte le squadre. Abbiamo cambiato tantissimi giocatori, qualcuno nel proprio ruolo in Italia: sono arrivati giocatori esperti e giovani che faranno la differenza. Qualche scelta è stata nostra, altre da parte dei calciatori: ora serve far parlare il campo». Scudetto «Non mi piace fare pronostici, il nostro sogno sarebbe ...

