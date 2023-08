Inviti a cena e parole inappropriate a studentesse | l' università di Pisa sanziona due docenti

(Di venerdì 18 agosto 2023) commenta Duedell'disono statiti dal Senato accademico dell'ateneo per ' condotte non appropriate ' nei confronti di due. Lo riporta Il Tirreno . Come ...

Il quotidiano spiega che uno dei professori aveva dato copia delle chiavi del suo ufficio a una studentessa, invitandola anche a passare una giornata a casa sua e a rimanere per la. Il secondo ...Contestato a un professore di aver invitato una ragazza "con insistenza a passare una giornata presso la propria abitazione con piscina e a rimanere lì a". Un terzo docente avrebbe chiesto soldi a un ricercatore... i bambini si sono fatti prendere un po' la mano e hanno allargato glianche ai residenti ... Dopoè stata proposta una tombolata e, in seguito, i partecipanti si sono spostati in un vicino ...

Inviti a cena e avances alle studentesse, sanzioni per due docenti ... LA NAZIONE

Due docenti dell'università di Pisa sono stati sanzionati dal Senato accademico dell'ateneo per "condotte non appropriate" nei confronti di due studentesse. Lo riporta Il Tirreno. Come affermato dal r ...Contestato a un professore di aver invitato una ragazza “con insistenza a passare una giornata presso la propria abitazione con piscina e a rimanere lì a cena”. Un terzo docente avrebbe chiesto soldi ...