Inter | senti Pinilla | 'Appena verrà ceduto Correa | Sanchez sarà nerazzurro'

Ne è sicuro Mauricio Pinilla , ex compagno del Nino Maravilla nella Nazionale cilena: 'L'è il suo obiettivo numero uno - ha svelato l'ex attaccante nel programma F360 di ESPN - . Appena Joaquín ...Sognava la Champions League 'Certo che si, in quegli anni poi l'era vicina e Eto'o è stato ... Davanti a te c'è Giacomo, cosa tidi dirli 'Innanzitutto lo ringrazio per quanto ha fatto. Ci ...Alla Juve sono un idolo, non avrei mai giocato all'. Non a caso Cordoba è quello con cui ho litigato di più e Materazzi sicuramente il primo nella classifica di chi mi ha picchiato. Zidane è il ...

Calciomercato - Inter, senti Thiago Motta: "Arnautovic domani gioca ... Eurosport IT

Torna finalmente il campionato: domani sera l'Inter tornerà a San Siro per l'esordio nella stagione 2023/24 contro il Monza di Palladino. Come di consueto, mister Simone ...Torna finalmente il campionato: domani sera l'Inter tornerà a San Siro per l'esordio nella stagione 2023/24 contro il Monza di Palladino. Come di consueto, mister Simone ...