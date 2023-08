Inter scudetto e seconda stella Milan | Juve e Napoli a pezzi Quote

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il mercato fiacco non scoraggia i bookmaker: l’è la favorita per la Serie A 2023/2024. Con buona pace delcampione in carica Segui su affaritaliani.it

L'è di una società italiana, ma che è controllata dalla Suning Holdings Group, fondata nel ... Nella stagione 2022 - 2023 sono in testa alla classifica e lanciatissimi verso lo. Ebbene: ...... facendo scattare una clausola imposta da De Laurentiis e sottoscritta dall'exe Roma: quella ... se il Napoli dei record ha dominato l'ultimo campionato tornando a vincere lodopo 33 ......nella corsa allo. "Il campo dirà quel che siamo e il nostro valore: il grande sogno è vincere la seconda stella per i nostri tifosi". Sogno, appunto. Niente obblighi, per cortesia. L'è ...

Chiellini: "Scudetto Inter e Napoli davanti alla Juve. Bonucci meritava un'uscita diversa" La Gazzetta dello Sport

Gianluigi Buffon, prima stagione da ex, commenta la nuova Serie A sulla Gazzetta dello Sport: "Napoli, Inter e Juve favorite per lo scudetto. Dietro ...Gianluigi Buffon, ex portiere italiano e Campione del Mondo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in vista dell'inizio del nuovo campionato di Serie A: "Sarà un campionato bell ...