Inter-Pavard | c’è l’offerta | i dettagli

(Di venerdì 18 agosto 2023) L’ha bisogno di un difensore per completare il reparto e l’ultima idea di Marotta sarebbe quella diL’ha bisogno di un difensore per completare il reparto e l’ultima idea di Marotta sarebbe quella di. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nerazzurri avrebbero messo sul piatto 25 milioni ma il Bayern ne vorrebbe 30. Il francese vuole la cessione a un anno dalla scadenza del contratto.

08:16 18 Agosto Pressingper PavardL'ha individuato inil tassello giusto per rinforzare la difesa di Inzaghi. Il club nerazzurro cerca l'accordo con il Bayern Monaco: l'intesa ..., avanti tutta. Berardi - Lukaku fino alla fine: i bianconeri non mollano per l'esterno e il bomber. Milenkovic: "Altre finali per vincerle". Rassegna stampa, le prime pagine dei ...Dopo aver deciso di abbandonare la pista Samardzic, l'potrebbe investire il bottino destinato ... per il reparto arretrato, si è improvvisamente scaldato il nome di Benjamin

Il banco delle trattative si è molto riscaldato, tanti sono stati i colpi vincenti messi a segno e tanti sono stati i piani sfumati. Ma a volte non tutti i mali vengono per nuocere e di questo l’Inter ..."Berardi-Lukaku fino alla fine" è il titolo di Tuttosport per il mercato della Juventus mentre su tutti e tre i giornali sportivi c'è la trattativa a oltranza dell'Inter con il Bayern Monaco per ...