Inter-Monza | rifinitura a San Siro! La sensazione su Thuram ? Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 18 agosto 2023) Domani, esordio ufficiale dei nerazzurri in campionato. Cambio di programma ad Appiano Gentile, nerazzurri ina Milano. La scelta su MarcusULTIME ? Vigilia di, esordio dei nerazzurri in Serie A. Nel pomeriggio parlerà Simone Inzaghi, che sarà praticamente l’unicoista ad Appiano Gentile. Come racconta Andrea Paventi, in collegamento dalla Pinetina per Sky Sport 24, i giocatori si ritroveranno direttamente a San Siro per la. Marcusscenderà da titolare con Lautaro Martinez.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...