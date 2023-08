Inter-Monza | probabile formazione | Inzaghi ragiona su Arnautovic ? Sky

(Di venerdì 18 agosto 2023)andrà in scena domani sera a San Siro per la prima giornata della nuova stagione di Serie A: ecco le ultime sullanerazzurra. ATTACCO ?si giocherà domani sera a San Siro. A parlare delladella squadra di Simoneè stata la redazione di Sky Sport secondo cui in attacco c’è Marcus Thuram in vantaggio su Markoper fare coppia con Lautaro Martinez. Per il resto potrebbero esserci poche sorprese.(3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.-News - Ultime notizie e ...

Otto 'sorelle' col sogno scudetto - Champions, l'incognita del mercatoGli anticipi della prima giornata del campionato, in campo sabato alle 20.45Così Simone Inzaghi, tecnico dell', in conferenza stampa in vista della sfida contro ildi Palladino, in programma domani alle 20.45 a San Siro. "I ragazzi hanno lavorato molto bene, ...

La risposta di Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, non si è fatta attendere ed è arrivata oggi in conferenza stampa ...Le parole dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in vista della sfida al Monza Prima giornata di campionato al via in Serie A e per l'Inter. La squadra di Simone… Leggi ...