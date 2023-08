Inter-Monza | probabile formazione di Inzaghi Esordi dal 1? – SM

(Di venerdì 18 agosto 2023) Domani alle ore 20.45 l’giocherà la sua prima partita di campionato contro ila San Siro. Simonenon cambierà rispetto all’amichevole con l’Egnatia, le scelte secondo Sport Mediaset.– Simonesa già come partire in campionato contro il. Verranno scelti gli stessi utilizzati contro l’Egnatia, che tanto bene hanno fatto anche soffrendo nel primo tempo. Yann Sommer sarà il titolare in porta, in difesa confermatissimi Stefan de Vrij in assenza di Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian. A destra Denzel Dumfries è favorito su Juan Cuadrado, in attacco ci sarà l’altroo dei nuovi da titolare: Marcus Thuram.(3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, ...

Ilsfida l'degli ex D'Ambrosio, Gagliardini e Valentin Carboni: "Mi hanno colpito per la mentalità vincente: gente così ci alza il livello. Carboni lo seguivo già in Primavera: è un ...In serata sarà il turno dell', che ospita ilnel derby lombardo: lavagna simile a quella di Frosinone - Napoli, con i nerazzurri nettamente in vantaggio a 1,35. Se il segno "X" paga 5,25, ...Roma, 18 ago. Domani quattro partite in serie A. Empoli - Verona (18.30), Frosinone - Napoli (18.30), Genoa - Fiorentina (20.45),(20.45). Queste le probabili formazioni PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - VERONA Sabato 19 agosto, ore 18:30 EMPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Grassi, ...

Manca un solo giorno all'inizio della nuova stagione di Serie A. Le venti squadre si presentano al via con ambizioni rinnovate, anche se qualcuno ancora deve lavorare sul mercato per ...Milano, 18 ago. - (Adnkronos) - Due mesi dopo la delusione di Istanbul, l'Inter è pronta a rimettersi in pista a cominciare dalla Serie A e dall'esordio di San Siro, dove sabato sera arriva il Monza.