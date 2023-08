Inter-Monza | le probabili formazioni | dove vederla in tv

Commenta per primo( sabato 19 agosto con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky ) è una gara valevole per la prima giornata di campionato in Serie A. Simone Inzaghi sceglie Thuram come partner di ...L'ex Spezia resta quindi in ballottaggio con Jovic ma spera di recuperare e scendere subito in campo, sabato ore 20:45, Acerbi in dubbio Inzaghi pensa a un solo nome 'nuovo' nell'...Sono giorni speciali a: il grande volley azzurro da una parte e il grande calcio dall'altra. Perché domani a San Siro ildebutta in campionato contro l'e lo fa con molta più consapevolezza rispetto a un anno fa: non è più una neopromossa, ma una realtà che è riuscita ad uscire indenne da mesi complicati. La ...

Inter-Monza è alle porte, Sommer non vede l'ora: "Ancora due giorni prima che l'attesa sia finita" Fcinternews.it

Inter-Monza (sabato 19 agosto con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la prima giornata di campionato in Serie A. Simone Inzaghi sceglie Thuram come partner di ...San Siro non ha perso le vecchie abitudini: sarà, almeno in teoria, tutto esaurito anche domani contro il Monza, nonostante la città ancora ... nerazzurro al 100% visto il riscatto esercitato ...