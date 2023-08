Inter-Monza | Inzaghi in conferenza stampa | canale | orario | tv e streaming

(Di venerdì 18 agosto 2023) Alle 15:30 di oggi, venerdì 18 agosto Simoneterrà la primastagionale alla vigilia di, match della prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Tanti i temi nell’attualità nerazzurra. Su tutti la partita di domani contro la sorpresa della scorsa stagione, ildi Palladino che spera di rifarsi in campionato dopo l’eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia per mano della Reggiana. Poi il mercato: gli acquisti già fatti, il caso Lukaku e i possibili obiettivi per le prossime settimane. Potrete seguire ladi Simonein diretta suTV, disponibile anche sulla piattaforma Dazn, oltre che sulYoutube della società nerazzurra. Sportface.it vi ...

Sono giorni speciali a: il grande volley azzurro da una parte e il grande calcio dall'altra. Perché domani a San Siro il Monza debutta in campionato contro l'Inter e lo fa con molta più consapevolezza rispetto a un anno fa: non è più una neopromossa, ma una realtà che è riuscita ad uscire indenne da mesi complicati. Per l'algoritmo a vincere lo Scudetto sarà l'Inter, al secondo posto il Napoli campione in carica. A seguire figura la Fiorentina, con Bologna, Torino, Monza, Udinese, Sassuolo ed Empoli che sono ...

Inter-Monza è alle porte, Sommer non vede l'ora: "Ancora due giorni prima che l'attesa sia finita" Fcinternews.it

Perché domani a San Siro il Monza debutta in campionato contro l’Inter e lo fa con molta più consapevolezza rispetto a un anno fa: non è più una neopromossa, ma una realtà che è riuscita ad uscire ...In serata, alle 20.45, l'Inter ospiterà il Monza al Meazza e il Genoa attende la Fiorentina a Marassi. Domenica 20 agosto aprono la Roma e l'Atalanta: i giallorossi di Mourinho ospitano la Salernitana ...