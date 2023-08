Inter-Monza | Inzaghi in conferenza stampa | canale | orario | tv e streaming

Tra queste Genoa - Fiorentina, Roma - Salernitana, Bologna - Milan, per non parlare di trasferte vicine come Frosinone - Napoli e. Anche la Nazionale italiana da tempo ha scelto il ...Tutto pronto per la prima giornata di campionato con la sfida tra. Simone Inzaghi non ha grande margine di manovra in attacco, Arnautovic arrivato a Milano solo da poche ore non sarà ancora a disposizione del tecnico che quindi vara una coppia centrale ...Il calciomercato 'è complicato per quasi tutti, sappiamo che è in atto un grandissimo cambiamento'. Lo dice il tecnico dell', Simone Inzaghi, alla vigilia del match contro ilper la prima giornata di Serie A. 'Abbiamo cambiato tantissimi giocatori, qualcuno chiaramente tra i migliori nel proprio ruolo in Italia. ...

Mancano ormai poco meno di un giorno all’inizio del nuovo campionato, con l’Inter che esordirà domani sera a San Siro contro il Monza. Ma l’Inter è ancora impegnata sul mercato, con il focus dei nera ...Queste le parole del tecnico nerazzurro: Si riparte, che Inter troveranno i tifosi ... Sta lavorando con me e sono soddisfatto. Ora penso al Monza”. Sul Monza e gli ex Carlos Augusto e Frattesi “Il ...