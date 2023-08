Inter-Monza | allenamento concluso | un motivo sulla scelta Meazza

Leggi su inter-news

(Di venerdì 18 agosto 2023) Poco più di ventiquattro ore ae la squadra di Inzaghi si è allenata alper la rifinitura. La seduta si è appena conclusa e arriva da Sportitalia la motivazione per cui l’ha fatta a San Siro. ILpochi minuti fa al, con la rifinitura di Simone Inzaghi in vista di. In collegamento dall’esterno dell’impianto di San Siro per Sportitalia, Tancredi Palmeri fa sapere che ildelladi svolgere la seduta della vigilia nello stadio è legato alla volontà di far conoscere ila chi non ci ha mai giocato “in casa”. Ossia i nuovi acquisti, fra cui Yann Sommer e Marcus Thuram che ci hanno giocato da avversari col ...