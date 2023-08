Inter-Monza | 1ª giornata Serie A | dove vederla in diretta TV e streaming

(Di venerdì 18 agosto 2023)è la prima partita di questaA per la squadra di Inzaghi: scopri come einTV e live. Si gioca domani allo Stadio Giuseppe Meazza: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su-News.it. Partita in programma, primadiA 2023-2024.e quando si giocaStadio Giuseppe Meazza, sabato 19 agosto ore 20.45. Come seguireINSe ti chiedima non puoi né inTV né in LIVE, ...

Empoli - Verona , sabato 19 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN] Frosinone - Napoli , sabato 19 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN] Genoa - Fiorentina , sabato 19 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN], sabato ...Il tecnico del, Raffaele Palladino , ha diramato l'elenco dei convocati per la partita di San Siro contro l', valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. 24 i calciatori chiamati ...Le squadre partecipanti si sfideranno in quattro gironi: Fluminense, Stella Rossa,, Roma, Lazio, Napoli, Salernitana, Ternana., Reggina, L'Aquila 1927, FC Rieti 1936. La finale sarà ...

Probabili formazioni di Inter-Monza Sky Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Monza, esordio in Serie A dei nerazzurri, Simone Inzaghi ha risposto a diverse domande sul mercato in entrata e in uscita… Leggi ...Come si avvicina la Roma “La Roma non ha un attaccante titolare e i tifosi sono scettici, anche se parteciperanno in massa all’Olimpico. Tutti si aspettano qualche risposta da Belotti, al quale credo ...