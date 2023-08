Inter | la richiesta del Bayern Monaco per Pavard

(Di venerdì 18 agosto 2023) L'è in corsa per Benjamin. Ilvaluta il giocatore, nonostante la scadenza del contratto fissata a giugno...

In prima fila dunque Napoli e, dietro Milan e Juve . Sono curioso di vedere poi l'Atalanta ... Ora il club è nelle condizioni di dover ascoltare qualsiasiimportante per prenderla in ...La primaè infatti da 30 milioni di euro più 5 di bonus che sono cifre fin troppo alte per l'attuale disponbilità e volontà d'investimento da parte dell'che ha fissato in 20 milioni ...La questione degli sponsor e la possibiledanni. Insomma, la situazione che si è venuta a ... L'ex tecnico, tra le altre, di Manchester City ed, è diventato negli anni testimonial di ...

Inter, mail ufficiale per Pavard: offerti 25 mln. Ecco la richiesta del Bayern fcinter1908

L'Inter è in corsa per Benjamin Pavard. Il Bayern Monaco valuta il giocatore, nonostante la scadenza del contratto fissata a giugno 2024, tra i 35 e 40 milioni di euro, secondo quanto riportato dalla ...Simone Inzaghi ha parlato nella giornata di venerdì nella conferenza stampa prepartita di Inter - Monza, match d'esordio del nuovo campionato di Serie A per i vice-campioni d'Europa. Fra i diversi ...