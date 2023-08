Inter | Inzaghi | «Lukaku? Lo volevamo | ma lui ha deciso altrimenti»

(Di venerdì 18 agosto 2023) Le parole di Simone, tecnico dell’sul caso: «Avremmo voluto rimanesse, ma lui ha scelto altro» In conferenza stampa pre-Monza, l’allenatore nerazzurro Simoneha parlato così di Romelue del suo addio pieno di polemiche. LE PAROLE – «Ho volutol’anno scorso, avrei voluto la sua permanenza anche in questa stagione. Lui hadiversamente, e dispiace vista la volontà dell’nel riportarlo qui». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24.COM

Le parole di Simone, tecnico dell'sul caso Lukaku: "Avremmo voluto rimanesse, ma lui ha scelto altro" In conferenza stampa pre- Monza, l'allenatore nerazzurro Simoneha parlato così di Romelu ...L'valuta le ultime operazioni di mercato per rinforzare la rosa di Simone. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe stata un'accelerata per Benjamin Pavard del Bayern Monaco che con i ...Un altro teme una nuova fregatura per l': 'Con tutto l'amore possibile che possa avere per un calciatore importante nello schema dicome Pavard, ma 40 mln con contratto in scadenza tra ...

Inter, Inzaghi: "Sogniamo la seconda stella, dispiace per come è finita con Lukaku" Fantacalcio ®

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato così di Juan Cuadrado, uno dei colpi del calciomercato nerazzurro: “Carlos Agusto è ...Il calciomercato dell'Inter è ancora molto attivo e può portare altri colpi importanti: Inzaghi non lo fa giocare, Marotta lo vende.