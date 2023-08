Inter | Inzaghi | ‘Il sogno rimane la seconda stella Pavard? E’ un obiettivo | non lo nego’

(Di venerdì 18 agosto 2023) L'esordio in campionato contro il Monza, in programma domani a San Siro, ma anche tanto calciomercato, tra recenti e futuri innesti. Tanti...

... allenamento di rifinitura a San Siro per i nerazzurri: contro il Monza dei nuovi ci saranno solo Sommer e Thuram Domani sera l'scenderà in campo contro il Monza a San Siro e Simone, ...Dopo l'arrivo di Carlos Augusto e Arnautovic , e naturalmente dopo l'addio definitivo a Samardzic , Marotta, Ausilio e Baccin , insieme a, hanno fatto il punto della situazione ieri alla ...MILANO - Prima conferenza stampa della stagione per Simone, alla vigilia dell 'esordio in campionato della suacontro il Monza , in programma a San Siro.

L'allenatore dell'Inter Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Monza, parlando di Pavard e del mercato ...L'esordio in campionato contro il Monza, in programma domani a San Siro, ma anche tanto calciomercato, tra recenti e futuri innesti. Tanti i temi nella conferenza stampa di Simone Inzaghi, tecnico del ...