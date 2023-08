Inter | cresce la fiducia per Pavard | la situazione

(Di venerdì 18 agosto 2023) Le ultime sulla trattativa trae Bayern Monaco per il cartellino di Benjamin. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nella giornata di oggi c’è stato un nuovo contatto trae Bayern Monaco per parlare dell’operazione. I nerazzurri hanno offerto 25 milioni di euro più bonus per il difensore francese, mentre il club bavarese è sceso a 30 come richiesta. La distanza è quindi di 5 milioni di euro. Aumenta laper il buon esito dell’operazione, anche per la volontà del giocatore di accasarsi all’e ai buoni rapporti fra i club. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24

