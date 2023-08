Insulti razzisti | Cissé è una furia contro la Juve | cosa è successo

(Di venerdì 18 agosto 2023) Djibrilsi è scagliatolantus . L'ex attaccante della Lazio ha pubblicato una velenosa storia Instagram , in cui ha denunciato un episodio piuttosto grave che sarebbe accaduto ...

Djibril Cissé si è scagliato contro la Juventus . L'ex attaccante della Lazio ha pubblicato una velenosa storia Instagram , in cui ha denunciato un episodio piuttosto grave che sarebbe accaduto ...Dopo la bufera scaturita dai contenuti sessisti, omofobi edel suo libro (autoprodotto) è ... si legge nella nota: 'È odio allo stato puro ,infarciti di disprezzo per chiunque si ...Fratoianni annuncia un'interrogazione parlamentare: "omofobi edisonorano l'istituzione che rappresenta" "Quel generale va rimosso", dice il presidente di Anpi Gianfranco Pagliarulo ...

Insulti razzisti a Vinicius Junior, sette arresti. Il calciatore: "Non è calcio, è disumano" RaiNews

La Juventus Under 16 è finita al centro delle polemiche per un episodio di razzismo che ha visto coinvolto un giocatore del Liverpool figlio di Cissé ...