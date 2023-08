L'dal 2015 lavorava nel reparto di terapia intensiva dell'unità neonatale dell'ospedale di Chester. "Nelle sue mani, sostanze innocue come aria, latte o farmaci come l'insulina sono ...I legali dell'Gli avvocati di Letby hanno affermato che l''lavorava sodo ed era premurosa', amava il suo lavoro e che non c'erano prve sufficienti per dimostrare che avesse ...Inun'di 33 anni è stata dichiarata colpevole di aver ucciso 7 neonati - 5 maschi e 2 femmine - e di aver tentato di assassinarne altri 6. Reati che ha commesso tra giugno 2015 e ...

Inghilterra, infermiera killer condannata per l'omicidio di sette neonati TGCOM

La donna, 33 anni, lavorava in terapia intensiva dell'unità neonatale dell'ospedale di Chester. Tentò di assassinare anche altri sei bebè Una infermiera britannica, Lucy Letby, è stata giudicata ...La 33nne sarebbe la più prolifica assassina di bambini nella storia moderna d’Inghilterra, lavorava presso il l’unità neonatale del Countess of Chester Hospital ...