Inghilterra | infermiera killer condannata per l’omicidio di sette neonati

(Di venerdì 18 agosto 2023) Lucy Letby, un’neonatale di 33 anni, è stataperdie per aver tentato di ucciderne altri sei. La donna avrebbe assassinato cinque maschi e due femmine nel periodo in cui lavorava presso il Countess of Chester Hospital nel nord-ovest dell’tra il 2015 e il 2016. E’ stata accusata di aver fatto del male aiin modo deliberato e con diversi metodi, iniettando aria nelle loro vene, somministrando aria o latte nei loro stomaci attraverso sondini, interferendo con i tubi respiratori o avvelenandoli con l’insulina. La donna ha sempre respinto le accuse. La decisione è stata presa da una giuria composta dadonne e quattro uomini che hanno impiegato 22 giorni per arrivare a un ...

