Infiniti QX Monograph - Primo sguardo all' erede della QX80

(Di venerdì 18 agosto 2023) Lapresenta alla Monterey Car Week la QX, una concept che si trasformerà presto in un modello di serie dedicato al mercato americano. La sport utility è infatti destinata a sostituire nei listini l'attuale, mai vista in Europa e ormai in vendita dal 2011. La QXha le forme delle classiche Suv full-size che tanto piacciono negli Stati Uniti: sette posti con un vero bagagliaio ancora a disposizione, telaio a longheroni da truck per poter sostenere massa e traino da record e, nel caso di questa, finiture e accessori premium senza compromessi. I colori dell'alba e gli effetti di luce dei Led. La concept adotta soluzioni stilistiche all'ultimo grido per il marchio, come la grande mascherina tridimensionale e i gruppi ottici a Led sdoppiati tra la parte alta del ...

Nel prestigioso scenario del Pebble Beach Concours d'Elegance 2023, ha svelato una chiara anticipazione del suo futuro linguaggio stilistico attraverso il nuovo concept QX. Inoltre, il modello in questione offre una chiara anteprima della prossima generazione del QX80. Alfonso Albaisa, vicepresidente senior Global Design di, ha detto: " ...

A redesigned Infiniti QX80 is just around the corner, and Infiniti previewed the new full-size SUV on Thursday with the QX Monograph concept. Revealed at The Lodge at ...Infiniti unveiled the QX Monograph concept at the Monterey Automotive Activities Week in Monterey, California.