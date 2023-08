Infermiera killer uccide i neonati con iniezioni di aria | la scoperta in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 agosto 2023) Lucy Letby oggi è stata dichiarata colpevole di aver ucciso sette bambini prematuri e di aver tentato dire altri sei durante una follia omicida indurata un anno. L’neonatale del SSN, 33 anni, che probabilmente trascorrerà il resto della sua vita in prigione, ha ucciso iiniettandonelle flebo facendoli collassare e morire. Come riportano i media britannici Luci Letby ha pianto in tribunale quando è stato emesso il primo verdetto di colpevolezza. L’non è tornata sul banco degli imputati per ascoltare l’ultimo dei verdetti, con il giudice che ha affermato di non avere il potere di costringerla a uscire dalle celle. Oggi, le famiglie delle vittime hanno affermato che la sua condanna non toglierà “l’estremo ...