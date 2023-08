Infermiera killer in Inghilterra | Lucy Letby riconosciuta colpevole | uccise 7 neonati

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Lo ha stabilito il tribunale di Manchester. La donna, 33 anni, lavorava in terapia intensiva dell'unità neonatale dell'ospedale di Chester. Tentò di assassinare anche altri sei bebè Unabritannica,, è stata giudicatadi aver ucciso sette, cinque bambine e due bambini, iniettando loro aria deliberatamente nel periodo in cui lavorava al Chester Hospital, tra giugno 2015 e giugno 2016. Lo riferisce la Bbc citando la sentenza emessa dal tribunale di Manchester. La donna, 33 anni, è stata anche giudicatadi aver tentato di assassinare altri seicon metodi che includono l’iniezione deliberata di aria, l’alimentazione eccessiva e l’avvelenamento con insulina.non era presente in tribunale, ...