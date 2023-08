Infermiera killer | governo britannico avvia inchiesta indipendente

(Di venerdì 18 agosto 2023) Londra: "Obiettivo è dare risposte ai genitori e alle famiglie colpite" Ilha annunciato che saràta un’sugli omicidi commessi dall’Lucy Letby e sui tentati omicidi di neonati mentre lavorava all’ospedale di Chester nel nord dell’Inghilterra. L’obiettivo è quello di “garantire che vengano acquisite informazioni fondamentali e che siano date risposte ai genitori e alle famiglie colpite”, si legge in una nota diffusa dal. “Questacercherà di garantire che i genitori e le famiglie colpite ottengano le risposte di cui hanno bisogno”, ha sottolineato il segretario della Salute Steve Barclay. “Ho intenzione che le loro voci vengano ascoltate e che siano coinvolti nell’indagine, se ...

Inghilterra, infermiera killer condannata per l'omicidio di sette neonati TGCOM

