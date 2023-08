Incubo in vacanza | alloggia in una casa affittata su Airbnb | ma l' host lo costringe a

(Di venerdì 18 agosto 2023) Vive unadaper colpa di: l'offre infatti unacon un quantità assurda di regole Nel momento in cui ci si reca in, si vuole stare anche un po' spensierati e felici senza dover sempre e comunque pensare a cosa sia obbligatorio o meno fare per portare avanti una(come sistemarla o pulirla in maniera assidua). Qualora anche voi la pensiate così, di certo non affittereste mai l'abitazione di cui si racconta in quest'articolo. Insomma, il rischio che vi siano troppe regole e l'eventuale difficoltà nel rispettarle è in una parola, frustrante. Dover stare sempre a preoccuparsi di aver fatto tutto per non trasgredire a norme (alle volte fin troppo folli) può rendere laun vero e proprio ...

...stanno ricevendo una telefonata che desta tantissime preoccupazioni Immaginate di essere in... Ed ecco che le tanto meritate vacanze iniziano a diventare un. Un vortice di domande inizia ...Serata di ferragosto daper una turista che, inin un hotel di Bellaria, è stata aggredita da un rottweiler che le ha provocato una ferita deturpante al labbro. La vittima, una 51enne ravennate, per cause ...Serata di ferragosto daper una turista del ravennate che, inin un hotel di Bellaria, è stata aggredita da un rottweiler che le ha provocato una ferita al labbro. La vittima, una 50enne di Massa Lombarda, per ...

Viaggi da incubo o viaggi da sogno: scegli la tua prossima vacanza Rinnovabili

Vacanza in Grecia, la meta preferita dell'estate 2023 per mezza Europa non è stata all'altezza delle aspettative proprio per tutti. Qualcuno l'ha amata, ma c'è ...ROMA - Le polemiche, le denunce e i controlli non arrestano il rialzo del prezzo della benzina in autostrada: dall’aggiornamento quotidiano del Mimit, la verde in self è salita in media a 2,019 euro a ...