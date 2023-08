Incendio Hawaii | si dimette il capo emergenze Maui per non aver fatto suonare l’allarme VIDEO

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dopo le feroci critiche per nonle sirene d’emergenza il, Herman Andaya ha deciso dirsi. Quest’ultimo si è giustificato spiegando che “la popolazione hawaiana è abituata ad essere allerta per quanto riguarda gli tzunami” e che che se le persone avessero sentito le sirene si sarebbero “dirette erroneamente L'articolo proviene da Il Difforme.

... Herman Andaya, si è dimesso dopo essere stato criticato per non aver fatto suonare le sirene d'allarme durante l'che ha devastato la città di Lahaina, nell'isola delle. Le ......, Herman Andaya . Ufficialmente, per motivi di salute , ma alla base della sua decisione ci sarebbero le aspre critiche ricevute per non aver attivato il sistema d'allarme durante l '...... radio e smartphone per paura che gli abitanti si precipitassero verso l'. vedi anche Incendi alle, i messaggi di vicinanza di Jason Momoa e The Rock FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery ...

Alle Hawaii le sirene d’emergenza erano state installate dopo lo tsunami che nel 1946 causò più di 150 morti, ma le linee guida prevedevano che potessero essere usate anche in caso di incendi. Il ...Egli ha detto mercoledì in una conferenza stampa di non essersi pentito per non aver suonato le sirene d'allarme dell'isola mentre l'incendio si avvicinava a Lahaina, dove vivono 12'000 persone. Tale ...