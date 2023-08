Incendi in Canada | lunghe code per i voli di evacuazione a Yellowknife

Un vero e proprio esodo di massa a Yellowknife, una delle citta' piu' grandi dell'estremo e remoto nord del(20 mila cittadini), assediata da pericolosiche stanno devastando la regione. Uno dei roghi si estende per 16 chilometri. L'intera citta' e' stata evacuata. Migliaia di persone sono in ...Ilva in fumo: 21000 km quadrati bruciati Ancora 416, di cui 203 "fuori controllo":allo stremo: il fumo ha raggiunto l'Europa Gli amministratori della città di ...... una dei centri piu' grandi dell'estremo e remoto nord canadese (20 mila abitanti) e capitale dei territori del nordovest del Paese, assediata da pericolosiche stanno devastando la regione.

Un vero e proprio esodo di massa a Yellowknife, una delle citta' piu' grandi dell'estremo e remoto nord del Canada (20 mila cittadini), assediata ...Il centro urbano conta 12 mila abitanti, le fiamme potrebbero raggiungerlo nel fine settimana View on euronews ...