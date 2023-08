Incendi Hawaii | polemica sulle sirene | si dimette capo emergenze Maui

(Di venerdì 18 agosto 2023) (Adnkronos) – Ildell'agenzia per l'di, Herman Andaya, si è dimesso dopo essere stato criticato per non aver fatto suonare led'allarme durante l'o che ha devastato la città di Lahaina, nell'isola delle. Le dimissioni avranno effetto immediato e il sindaco della contea di, Richard Bissen, ha detto che "considerata la gravità della crisi che fronteggiamo" si sceglierà il nuovo responsabile delleal più presto possibile. Nei giorni scorsi Andaya aveva difeso la sua decisione di non utilizzare il sistema delledi allarme dicendo che la popolazione, abituata ad essere allertata in caso di tsunami, avrebbe cercato di fuggire verso l'interno, quindi in direzione ...

... Herman Andaya, si è dimesso dopo essere stato criticato per non aver fatto suonare le sirene d'allarme durante l'incendio che ha devastato la città di Lahaina, nell'isola delle. Le ...... Jill Biden, voleranno a Maui il 21 agosto per osservare da vicino i danni causati dagli. ... La7.it - Si è dimesso il capo dell'agenzia per la gestione delle emergenze di Maui , alle, ...vedi anchealle, i messaggi di vicinanza di Jason Momoa e The Rock FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, oltre 100 morti. Joe e Jill Biden a Maui ...

Incendi alle Hawaii, l’ammissione delle autorità: “Rischioso usare le sirene antitsunami, le persone sarebber… la Repubblica

Egli ha detto mercoledì in una conferenza stampa di non essersi pentito per non aver suonato le sirene d'allarme dell'isola mentre l'incendio si avvicinava a Lahaina, dove vivono 12'000 persone. Tale ...si è dimesso dopo essere stato criticato per non aver fatto suonare le sirene d’allarme durante l’incendio che ha devastato la città di Lahaina, nell’isola delle Hawaii. Le dimissioni avranno effetto ...