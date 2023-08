Incendi a Tenerife | in fiamme il parco del Teide | video

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ildelnell'isola di, Canarie, sta andando in. L'o, iniziato due giorni fa, ha un perimetro di ben 41 chilometri. Migliaia di persone evacuate, quasi 3300 ettari di bosco distrutti. Durante la notte si sono mobilitati circa 200 uomini e al mattino hanno iniziato ad agire i mezzi aerei, che saranno 16 più due per il coordinamento. Il territorio è in gran partenazionale e patrimonio dell'Umanità riconosciuto dall'Unesco. Il presidente dell'arcipelago, Fernando Clavijo, fa sapere che leinteressano per ora i comuni di Arafo, Candelaria, El Rosario, La Victoria, Santa Ursula, La Orotava, El Sauzal e Tacoronte.