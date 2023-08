In Svezia bruciano il Corano in piazza ma arrestano chi tenta di spegnere il fuoco

(Di venerdì 18 agosto 2023) Una donna è stata arrestata indopo averto dile fiamme quella che si ritiene essere una copia delvicino all’ambasciata iraniana a Stoccolma. Lo ha confermato la polizia locale, dopo che i media hanno diffuso un filmato nel quale si vede la donna che interviene, dopo le fiamme appiccate da un iracheno che si è già reso protagonista di episodi del genere, spruzzando la polvere dell’estintore contro l ‘uomo. La donna è stata arrestata per disturbo dell’ordine pubblico, ha dichiarato la polizia. La manifestazione e ilbruciato La manifestazione dinanzi all’ambasciata iraniana era stata autorizzata dalla polizia. Tutto ciò aveva provocato l’aumento dello stato di allerta a Stoccolma. Già nei mesi scorsi c’era stata un’analoga manifestazione nella capitale svedese che ...

Perché inil Corano . La notizie false sui roghi del Corano. Un'agenzia del governo svedese ha messo in guardia contro la produzione di notizie false d i origine russa riguardo i ...Laha in questo momento relazioni diplomatiche tese con diverse nazioni del Medio Oriente a causa delle precedenti proteste che hanno ospitato profanazioni del Corano. I precedenti. Momika, un ...Stoccolma Nellarisparmiata dalla canicola che soffoca il resto d'Europa ,gli animi solitamente "cool" dei cittadini. La "Myndigheten för psykologiskt försvar", agenzia governativa per la "Difesa ...

In Svezia bruciano il Corano in piazza ma arrestano chi tenta di ... Secolo d'Italia

Il Paese scandinavo è da settimane entrato nel mirino dei fondamentalisti. L'esperto: "Una minaccia che non ha precedenti" ...La polizia svedese ha autorizzato un'altra manifestazione che prevede il rogo di una copia del Corano a Stoccolma il 18 agosto, malgrado il secondo livello più alto di minaccia terrorismo proclamato n ...