(Di venerdì 18 agosto 2023) Numeri e considerazioni sugli allarmi per le «culle vuote» e i giovani che non studiano e non lavorano. Ma non stiamo progettando nessun futuro. Né per loro né per gli altri

In pensione mille al giorno per i prossimi 25 anni (e l’Italia non è un Paese per vecchi) Corriere della Sera

Numeri e considerazioni sugli allarmi per le «culle vuote» e i giovani che non studiano e non lavorano. Ma non stiamo progettando nessun futuro. Né per loro né per gli altri ...Questa situazione ha suscitato la richiesta di un sistema di "pensione di garanzia" per affrontare questa ... potrebbero ritirarsi a 74 anni con un assegno mensile di mille euro. Secondo il Consiglio ...