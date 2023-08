In Niger l' intervento militare rischia di essere l' unica opzione

(Di venerdì 18 agosto 2023) Termina oggi l’atteso vertice dei capi militari dell'Africa occidentale e si tratta del primo incontro da quando l'Ecowas, la settimana scorsa, ha ordinato «il dispiegamento di una forza di riserva per ripristinare il governo costituzionale in». Si tratta del primo incontro da quando la Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (Ecowas) ha ordinato «il dispiegamento di una forza di riserva per ripristinare il governo costituzionale in». Poco prima della riunione il capo di stato maggiore della difesa dellaia, il generale Christopher Gwabin Musa, ha dichiarato che «l’obiettivo del nostro incontro non è semplicemente quello di reagire agli eventi, ma di tracciare in modo proattivo un percorso che porti alla pace e promuova la stabilità. La democrazia è ciò che sosteniamo e incoraggiamo». Meno diplomatica la ...

... la stessa vergogna sarebbe tra le vittime collaterali dell'. La guerra è sempre un'avventura senza ritorno, come scrisse qualcuno. Leggi Anche, i leader africani di Ecowas: 'Azione ...Niamey , 18. Ilancora attanagliato dalle tensioni, dopo il golpe di fine luglio e la destituzione del ...truppe al confine con il Benin e la Nigeria per fronteggiare un eventuale...... a cui si sta aggiungendo anche il, non farà altro che creare ulteriori movimenti e cammini". ... Luca Pons: "Geo Barents, la nave della Ong Medici senza frontiere, ha svolto undi ...

I golpisti del Niger non arretrano: Ecowas vicina all'intervento armato La Verità

Per cercare di comprendere cosa sta accadendo in Niger ma soprattutto cosa succederà domani abbiamo intervistato Giuseppe Manna analista di geopolitica con focus sui ..."Forse, con l’aria di scusarsi per il ritardo, la vergogna tornerà ancora a bussare alla porta della giustizia." ...