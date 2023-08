In montagna coi sandali | salvati dal Soccorso alpino Magoni | “In Lombardia gli imprudenti pagano”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ha fatto molto discutere il caso degli escursionisti bloccati ina duemila metri durante una gita ferragostana sulle Dolomiti friulane, nel Pordenonese, perchè i quattro padovani (con loro anche un cane di taglia media) ai piedi avevanoin gomma. E sono state proprio le loro strane calzature a metterli nei guai: di fronte a un tratto del sentiero franato, le suole in gomma non facevano abbastanza presa e così hanno dovuto chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta la stazione di Forni di Sopra (Udine) delinsieme al secondo elicottero dell’eliregionale per recuperare i quattro – due uomini e due donne di età compresa tra i 29 e i 33 anni – bloccati su una frana lungo il sentiero 373 sui fianchi del monte Rua, dove già in passato è capitato di dover ...

Ma perdersi o farsi male sulle montagne del Friuli Venezia Giulia, al momento, non costa nulla al malcapitato: il servizio di elisoccorso per incidenti inè gratuito. I soldi, infatti, li ...leggi anche Forni di Sotto, bloccati in vettasandali: salvati da elicottero FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Incidenti, 10 morti tra Veneto e Lombardia in una ...Bloccati da una piccola frana a 2 mila metri, non lontano dalla vetta della, perchésandali di gomma non riuscivano a varcare i detriti. La disavventura per un gruppo di escursionisti - quattro ragazzi di Padova tra i 20 e i 30 anni, con un cane al seguito - ...

Incentivi per vivere in montagna nel 2023: le regioni coi bonus idealista.it/news

A duemila metri coi sandali di gomma: diecimila euro pubblici per salvare gli escursionisti bloccati sulle Dolomiti ...I quattro giovani che martedì hanno fatto un'escursione a duemila metri di quota indossando ai piedi un paio di sandali di gomma, e che per questo sono stati recuperati da un elicottero del Soccorso A ...