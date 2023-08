In Fvg il parco mezzi trasporto pubblico più giovane d' Italia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Illocale del Fvg ha ilpiùd', con una media di 7,5 anni per ogni bus, e fa continui investimenti su transizione ecologica, sicurezza di autisti e ...

Il trasporto pubblico locale del Fvg ha il parco mezzi più giovane d'Italia, con una media di 7,5 anni per ogni bus, e fa continui investimenti su transizione ecologica, sicurezza di autisti e passegg ...Il trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia è all’avanguardia in Italia grazie a un parco mezzi che ha la minor anzianità ... Luca Di Benedetto – è gestito dal Consorzio Tpl Fvg che ...